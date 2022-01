Leben in der Ukraine: Die Notfalltasche ist immer gepackt

Seit April 2021, als Russland den Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze startete und dort inzwischen mit weit mehr als 100.000 Soldaten präsent ist, macht sich Kaplun Sorgen. Nicht nur über die Zukunft ihres Landes, sondern auch über die ihrer Branche. Der IT-Sektor galt als Hoffnungsträger für die ukrainische Wirtschaft. Doch so wie in vielen anderen Firmen, die ihren Sitz in der Ukraine haben und die Klienten im Ausland, mache sich auch bei Kapluns Kollegen Unruhe breit.

Besonders jene, die in der Niederlassung in der ostukrainischen Stadt Charkiw sitzen, würden immer häufiger danach fragen, was im Ernstfall zu tun sei. „Meine Kollegen dort fürchten sich vor Panzern und Bomben. Sie sagen, dass sie bereit sind, die Stadt zu verlassen.“

Die Firma, in der Kaplun arbeitet, ist nicht die einzige, die über eine Verlagerung der Geschäfte in die Westukraine oder gar nach Polen nachdenkt.