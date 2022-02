Putin straft den Westen ab - und Orban hört still zu

In Kiew suchte zeitgleich der britische Premier Boris Johnson mit dem ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj nach einer Lösung des Konflikts. Johnson hatte den Kreml im Vorfeld etwas verärgert, da er ein geplantes Telefonat mit Putin abgesagt hatte, weil just zum akkordierten Zeitpunkt der „Partygate“-Bericht erschienen war. Am Dienstag setzte er verbal nach: Er warnte Moskau vor einem Einmarsch, indem er „blutigen Widerstand“ ankündigte. Sanktionen würden automatisch in Gang gesetzt werden, sobald Russland mit einer Invasion beginne.

Wie und wann ein Angriff stattfinden könnte, darüber wird auf beiden Seiten spekuliert. In den kremltreuen Medien wird das Gerücht gestreut, dass die Ukraine die russischen Truppen demnächst angreifen könnten – dann hätte Moskau einen Grund für einen Gegenangriff. Auch Putin wiederholte dieses Szenario am Dienstag. Sollte die Ukraine der NATO beitreten und die Krim wieder zurückerobern wollen, hätte dies „Krieg zwischen uns und der NATO“ zur Folge, sagte er.

Experten vermuten seit Längerem, dass Moskau nach einem Vorwand sucht, um aktiv zu werden. Interessant ist der Zeitpunkt, der in Russland gestreut wird: Stattfinden soll die angebliche Attacke seitens der Ukraine nämlich während der Olympia-Eröffnung in Peking, der Putin beiwohnt. Das wäre dann wie im Jahr 2008 beim Georgien-Krieg, heißt es: Russland ließ den Konflikt dort auch eskalieren, während Putin bei der Olympia-Eröffnung war – in Peking.