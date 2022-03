Russlands Rohstoffkeule: So wichtig sind Palladium und Nickel

Im Schatten von Erdöl- und gas wird die Metall-Abhängigkeit von Russland gerne unterschätzt. Erste Meldungen, wonach die Rohstoffmacht Russland auch zur „Metallwaffe“ greifen könnte und die Lieferungen von Palladium, Aluminium oder Nickel stoppen könnte, sorgen für Chaos an den Rohstoffmärkten. Warum sind diese Metalle so wichtig?

Palladium

Das seltene, silberweiße Metall, wird unter anderem als Nebenprodukt von Platin produziert. Etwa 70 bis 80 Prozent der Gesamtnachfrage nach Palladium kommt aus der Autoindustrie. Dort wird es vorwiegend zur Abgasreinigung von Benzinmotoren verwendet. Aber auch in Brennstoffzellen, Zündkerzen für die Luftfahrt, in der Schmuckindustrie oder in Katalysatoren für chemische Reaktionen in der Nanotechnologie wird Palladium eingesetzt.

Russland verfügt über die größten Reserven weltweit und zählt zu den wichtigsten Ausfuhrländern. Russisches Palladium ist besonders schwer ersetzbar, weil das Metall in der Qualität weltweit kaum verfügbar ist. Größter Produzent ist der russische Konzern Nornickel. Der Preis für eine Feinunze Palladium erklomm zuletzt neue Höchststände.