Was der Dieselskandal mit dem Palladium-Hype zu tun hat

Produktion konzentriert

Das Metall ist nicht unbegrenzt verfügbar. Die weltweite Palladium-Produktion ist extrem konzentriert. Rund drei Viertel des Palladium-Angebots wird in Russland und Südafrika produziert. Die Produktionsbedingungen in Südafrika werden seit Jahren aufgrund von Streiks und politischen Unruhen immer schwieriger. Auch heuer stehen in den Minen Südafrikas wieder Lohnverhandlungen an. Beobachter rechnen mit Streiks, die länger andauern könnten. In Russland, dem größten Palladium-Förderer der Welt, herrscht große Verunsicherung wegen der Sanktionen. Die Produktionen in anderen Ländern wie Kanada sind vernachlässigbar. Es gibt zwar einen zunehmenden Recycling-Anteil vor allem aus Nordamerika, aber dieser wächst nur langsam.