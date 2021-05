Die „Öffnungseuphorie“ nach monatelangen Corona-Lockdowns in Europa und Chinas Investitionsschub lassen die Nachfrage nach Industrie-Rohstoffen wie Kupfer, Eisenerz und Edelmetallen wie Palladium und Platin geradezu sprunghaft ansteigen. Weder die Minenbetreiber, die ihre Förderung in der Pandemie zurückfuhren und Lagerbestände abbauten, noch die wachsende Recyclingindustrie können derzeit genug Nachschub für die Industriebetriebe produzieren. Die Folge: Die globale Lieferkette stockt und die Preise klettern – angeheizt durch Rohstoff-Spekulanten an den Börsen – auf neue Rekordstände.Ein paar Beispiele: