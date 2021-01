Was kommt: Deflation oder Mega-Inflation?

Doch in Summe wird es ohnedies keine Mega-Inflation geben. Bei allen Prognosen ist von einem moderaten Inflationsanstieg die Rede, wie Pekanov betont. „Und zwar nicht nur kurzfristig, sondern für die kommenden fünf Jahre.“ Konkret ist in allen Prognosen von ein bis maximal zwei Prozent Inflation die Rede. Österreich liegt am oberen Ende. Und warum?

Helmenstein nennt hier die hohen Mieten bzw. Wohnkosten aber vor allem die hohen öffentlichen Abgaben und Gebühren. Das hat zweierlei Folgen. Erstens: Das Inflationsdelta Euroraum zu Österreich gefährde den Standort, findet Helmenstein. Denn die zuletzt ohnedies geringen Kollektivvertragserhöhungen entlang der österreichischen Inflationslinie kann man sich aufgrund der krisenbedingten Produktionsrückgänge eigentlich gar nicht leisten. Und dann gibt es noch ein Problem.

Schere öffnet sich weiter

Die Schere zwischen Inflation und Nominalzinsen öffnet sich hierzulande weiter und der Realzins (also Nominalzins minus Inflationsrate) rutscht dann noch stärker in den negativen Bereich ab.

Das nennt man Wertvernichtung von Erspartem. Das trifft vor allem den Mittelstand. Weshalb Herr und Frau Österreicher seit Jahren angehalten werden, ihr Erspartes in Immobilien zu investieren. Dass dort bald eine Blase platzen könnte, glaubt Pekanov aber nicht. „Wer Geld und Ersparnisse hat, investiert sie nach wie vor häufig in Immobilien.“ Was freilich die Preisspirale weiter nach oben treiben könnte.