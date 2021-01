Mit Edelmetallen, Bitcoin und Co. gegen die Inflation

Fallende Realzinsen "bestes Umfeld für den Goldpreis"

Gold sei ein „verlässlicher, langfristiger Inflationsschutz“ und sollte in jedem Portfolio vorhanden sein, so Stöferle. „Wir werden weiter fallende Realzinsen sehen. Das ist das beste Umfeld für den Goldpreis, das man sich vorstellen kann.“ Eine Zinswende jedenfalls sieht er „auf den Sankt Nimmerleinstag verschoben“.

Allgemein sei es sinnvoll, ein „diversifizierten Inflationsbasket“ aufzubauen, in dem neben den Klassikern Aktien und Anleihen auch beispielsweise Minenaktien, Rohstoffe, Rohstoffwährungen etc. beinhaltet sind. Auch eine kleine Beimischung von Kryptowährung – konkret Bitcoin – sei empfehlenswert: „Das bringt spürbare Diversifikationseffekte.” Beim Liechtensteiner Vermögensverwalter gibt es seit Mitte des Vorjahres etwa einen Fonds, der sowohl in Gold als auch in Bitcoin investiert.