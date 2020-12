"Gold gibt den Menschen in der Krise Sicherheit"

Schon seit vielen Jahren sind Goldgeschenke vor allem in der Weihnachtszeit gefragt, doch im Jahr der Corona-Krise ist die Nachfrage schon deutlich früher gewaltig gestiegen. “Gold gibt den Menschen Sicherheit“, sagt eine Unternehmenssprecherin zum KURIER. “Wir haben daher in diesem Krisenjahr so viele Anlagemünzen wie zuletzt zu Beginn der Finanzkrise 2008 verkauft.“

Als wohl wichtigste “Krisenwährung“ der Welt steigt die Goldnachfrage - und damit auch der Preis - meist an, wenn die Stimmung am Aktienmarkt schlecht ist. So war es auch in diesem Jahr. Auch wenn er Mitte März noch etwas schwankte, stieg der Goldpreis in den Folgemonaten rasant an, bis er am 6. August das historische Rekordhoch von 1.742 Euro pro Unze erreichte. Aktuell ist eine Unze immerhin noch knapp 1.500 Euro wert.