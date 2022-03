Ein Großangriff auf Kiew steht bevor

Auch im Informationskampf eskaliert die Lage zusehends: Laut ukrainischem Geheimdienst plant der russische Präsident Wladimir Putin, einen Anschlag auf Tschernobyl zu verüben und ihn der ukrainischen Regierung in die Schuhe zu schieben. Bereits in den vergangenen Tagen hatte es in puncto Atomkraftwerken immer wieder Hiobsbotschaften gegeben – noch können sie in den Bereich des Propagandakrieges verwiesen werden. An anderer Propaganda-Front beschuldigen beide Seiten einander angeblich geplanter Einsätze von Massenvernichtungswaffen.