Ukraine zieht Neutralität in Erwägung

Anderswo schien allerdings am 14. Tag der russischen Invasion in die Ukraine eine vereinbarte Waffenruhe zu halten: Ukrainische Medien veröffentlichten Bilder aus Irpin bei Kiew, die zeigten, wie alte und kranke Menschen auf Tragen in Sicherheit gebracht wurden. Auf einem Foto war eine alte Frau auf einer Schubkarre sitzend zu sehen. In Worsel nahe der Hauptstadt evakuierten Einsatzkräfte ein Kinderheim.

In der Stadt Sumy im Nordosten des Landes trafen zu Mittag Busse ein. Im südlicher gelegenen Isjum nahe Charkiw fuhren derweil die ersten Fahrzeuge mit Zivilisten ab. Die Ukraine hatte in der Früh in Abstimmung mit der russischen Seite von Fluchtrouten aus insgesamt sechs Städten gesprochen.

Auch auf diplomatischer Ebene tut sich etwas: Heute, Donnerstag, sollen sich der russische Außenminister Sergej Lawrow und dessen ukrainisches Pendant Dmitro Kuleba im türkischen Antalya treffen.