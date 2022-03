Notabschaltung in Tschernobyl: Keine Gefahr für Österreich

Durch die Notabschaltung des Stroms im ukrainischen Atomkraftwerk Tschernobyl wurde von der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) die Möglichkeit einer Freisetzung von radioaktivem Material nicht bestätigt, berichtete die Strahlenschutzabteilung des Klimaschutzministeriums in Wien in einem Statement. "Für Österreich besteht keine Gefahr und es sind keine weiteren Veranlassungen in Österreich erforderlich", hieß es.

"Die Strahlenschutzabteilung des Klimaschutzministeriums beobachtet die Lage in der Ukraine genau und ist in engem Austausch mit den zuständigen Behörden und der Internationalen Atomenergie Organisation", berichtete das Ministerium. Die ukrainische Aufsichtsbehörde habe auf Social Media verlautbart, dass es am Mittwoch um 11.22 Uhr zu einer Notabschaltung der 750-kV-Freileitung Kyivska-UA gekommen ist. Die IAEA habe diese Information auch bestätigt.