Politikanalyst: Putin wird nicht einlenken

Die russische Armee gehe immer brutaler vor, zunehmend würden auch Zivilisten und zivile Einrichtungen zur Zielscheibe. Selbst der Einsatz von Atomwaffen ist für Dubowy "als Extremszenario" vorstellbar, wenn auch "unwahrscheinlich". Die Nukleardoktrin Russlands sehe die Möglichkeit eines atomaren Erstschlages vor, dies für den Fall, dass die "Existenz des Staates" gefährdet sei. Die Deutungshoheit darüber obliege dem Präsidenten. Die Eingabe der auslösenden Codes für Atomwaffen erfolge aber zwingend im Dreigespann zwischen dem Präsidenten, dem Verteidigungsminister und dem Generalstabschef.

Von den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine erwartet Dubowy nicht allzu viel. Sie dienten eher als Signal an die internationale Gemeinschaft sowie auch der russischen Propaganda. Die Bilder vom Verhandlungstisch sollten der eigenen Bevölkerung zeigen, dass "hier gesprochen wird". Ohne Feuerpause seien Verhandlungen aber nicht sinnvoll. Moskau halte auch an seinen vier Forderungen fest, nämlich "Entmilitarisierung, Entnazifizierung, politische und militärische Neutralität sowie Anerkennung der Krim und der Volksrepubliken von Donezk und Luhansk im Rahmen der gesamten Regionen Donezk und Luhansk". Da rechtsextreme Gruppierungen in der Politik mittlerweile keine Rolle spielten, dürfte unter dem Begriff "Entnazifierung" vor allem eine gegenüber dem Kreml loyale Regierung zu verstehen sein, erläuterte Dubowy.