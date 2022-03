Österreichische Unternehmen ziehen sich aus Russland zurück

„Als globales Technologieunternehmen ist Palfinger auch in Russland tätig und betreut vom Headquarter in St. Petersburg aus die gesamte CIS-Region, die positiv zum Gesamtumsatz beisteuert“, sagt Palfinger-Sprecher Hannes Roither. Drei eigene Produktionsstandorte und zwei Joint-Venture-Standorte beschäftigen rund 1.380 Mitarbeiter. In den Produktlinien Lade-, Forst- & Recyclingkräne sowie Hooklifts ist Palfinger Marktführer.

Gestiegene Preise

Der Tiroler Holzkonzern Egger (10.600 Mitarbeiter, 20 Standorte) ist mit zwei Produktionsstandorten in Russland vertreten, in Shuya in der Region Iwanowo sowie in Gagarin in der Region Smolensk mit insgesamt mehr als tausend Mitarbeitern. „Beide Werke produzieren derzeit und kommen den Lieferverpflichtungen nach. Auch die Versorgung mit Rohstoffen ist momentan gesichert, wenn auch zu stark gestiegenen Preisen“, heißt es von Egger.

Beim Gewürzhersteller Kotányi, der laut eigenen Angaben 27 Prozent des Umsatzes in Russland macht, könne man sich zur aktuellen Situation nicht äußern. Die Lage ändere sich ständig, so Firmenchef Erwin Kotányi.