Heimische Unternehmen in Russland: „Müssen mit einem Risiko leben“

Hohe Position

Zu Russian Machines gehört der Auto-Konzern GAZ Group, der größte russische Nutzfahrzeughersteller. Laut Reuters ist Wolf heute Aufsichtsratsvorsitzender von GAZ, an dem er Anteile hält. Wolf hat im Vorjahr das Lkw-Werk von MAN in Steyr übernommen und will dort auch in Kooperation mit GAZ in Steyr Transporter und Busse produzieren.

„Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine habe keine Auswirkungen auf die Kooperation von Steyr Automotive mit GAZ“, lässt Wolf über seinen Sprecher ausrichten.