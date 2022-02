Russland-Connection: Die Geschäftsbeziehungen heimischer Unternehmen

Er erinnert aber daran, dass „die Sanktionen der vergangenen Jahre schon jetzt für viele Unternehmen nicht einfach sind.“ Diese gelten seit 2014, nachdem Russland die ukrainische Halbinsel Krim annektiert hat. „Die österreichischen Unternehmen, die hier in Russland tätig sind, sind aber flexibel und auf eine langfristige Präsenz ausgerichtet“, sagt Lukavsky.

Keine Schikanen

Behandelt werden österreichische Unternehmen in Russland gut: „Von Schikanen kann keine Rede sein“. Die Behörden seien daran interessiert, dass sich ausländische Unternehmen ansiedeln und gefördert werden.

Die österreichischen Exporte nach Russland seien in den vergangenen Jahren dennoch zurückgegangen. Das liege an den Sanktionen, aber auch an der Corona-Pandemie. Umgekehrt hätten sich die russischen Exporte nach Österreich deutlich erhöht. Das komme sowohl von Volums-, als auch an Wertsteigerungen. Ein wichtiger Faktor in der Außenhandelsbilanz sind Öl- und Gaslieferungen aus Russland. In Summe liegt Russland auf dem 16. Platz im Ranking der wichtigsten österreichischen Handelspartner.