Ukraine-Konflikt: EU bereitet Strafen gegen Russland vor

Die Sorgen vor einem drohenden Krieg in der Ukraine lassen alle anderen Weltkrisen beim heutigen Treffen der EU-Außenminister in BrĂŒssel wieder einmal in den Hintergrund treten. Sanktionen im Fall eines möglichen Einmarsches russischer Truppen mĂŒssen beraten werden. Doch welche Strafen die EU fĂŒr Russland plant, will sie vorerst geheim halten. Moskau soll keine Gelegenheit und Zeit bekommen, sich vorzubereiten. "Wir mĂŒssen die Russen im Dunkeln lassen – wie sie uns", schildert ein hochrangiger EU-Diplomat.

Denn noch immer ist nicht absehbar, was Kremlherr Wladimir Putin mit seinem Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine erreichen will. 100.000 russische Soldaten, ausgestattet mit modernstem KampfgerÀt bis hin zu FeldspitÀlern, bilden eine gewaltige Drohkulisse. Alle Verhandlungen zwischen Russland und den USA blieben bisher ergebnislos. Die Sorge vor einem Krieg wÀchst mit jedem Tag.

Wo ist die Schmerzgrenze?

"Eine ganze Reihe von Maßnahmen auf dem Wirtschafts- und Finanzsektor" bereite die EU vor, ist aus Diplomatenkreisen zu hören. Und sie sollen gestaffelt ausfallen – je nach Schwere des russischen Angriffs. Doch schon bei den Vorbereitungen fĂŒr das heutige Außenministertreffen zeigte sich: Es gibt unter den EU-Staaten höchst unterschiedliche Meinungen, ab wann die Strafsanktionen gesetzt werden sollen.