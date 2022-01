Familien von US-Diplomaten sollen Ukraine verlassen

Schickt USA Soldaten?

US-Pr├Ąsident Joe Biden hatte sich ├╝ber die Krise mit Moskau am Wochenende mit seinem Sicherheitsteam beraten. Der "New York Times" zufolge steht nun die Entsendung von US-Soldaten sowie von Kriegsschiffen und Flugzeugen zu NATO-Verb├╝ndeten im Raum. Die US-Regierung zeigte sich diesbez├╝glich zuletzt eher zur├╝ckhaltend. Die Zeitung berief sich auf mehrere nicht namentlich genannte Beamte. Aus dem Wei├čen Haus gab es f├╝r derartige Pl├Ąne zun├Ąchst keine Best├Ątigung. Zu den Optionen geh├Âre die Entsendung von 1.000 bis 5.000 Soldaten in osteurop├Ąische L├Ąnder, mit der M├Âglichkeit, diese Zahl zu verzehnfachen, wenn sich die Lage verschlechtere, hie├č es in dem Bericht. Eine Entscheidung werde noch in dieser Woche erwartet.

Auf die Frage, ob die USA US-Soldaten in die Ukraine im Falle einer Invasion schicken w├╝rden, reagierte US-Au├čenminister Blinken am Sonntag ausweichend. Die NATO selbst werde weiterhin in erheblichem Ma├če gest├Ąrkt werden, falls Russland erneute Aggressionen ver├╝be, sagte er. Biden hatte eine Entsendung von US-Soldaten in die Ukraine zuvor ausgeschlossen. Die USA unterst├╝tzen die Ukraine mit milit├Ąrischem Material. Aktuell sind dem Pentagon zufolge weniger als 200 Milit├Ąrs der Nationalgarde von Florida in der Ukraine im Einsatz.