Österreichs Energie-Hoffnung heißt Ukraine

Ammoniak werde derzeit auch in Schiffsmotoren getestet. An Verwendung in Brennstoffzellen (in Pkw) glaubt man in der RAG nicht so ganz, schließlich ist das eine Jahrzehnte alte Technologie, die bisher nicht in die Gänge gekommen ist. Brennstoffzellen können Wasserstoff mit dem Sauerstoff in der Luft in Strom umwandeln, aus dem Auspuff der Pkw kommt dann nur mehr reines Wasser.

Und die Kosten? „Billig wird das nicht“, heißt es seitens der RAG, die ohnehin mit steigenden Energiepreisen in den kommenden Jahrzehnten rechnet. Das habe auch damit zu tun, dass die fossilen Energieträger nicht erst hergestellt, sondern nur „aus dem Lager“ in den Böden herausgeholt werden mussten. Langfristig dürften die Energiekosten drei Mal so hoch werden, es sei denn, CO 2 -freie Energie wird künftig geringer besteuert.