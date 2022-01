Ukrainer trainieren Guerillakrieg: „Wir sind der nationale Widerstand“

Sie sind Lehrer, Kellner, oder Software-Entwickler – und am Wochenende schlüpfen sie in die Tarnkleidung und verschwinden in den Wäldern rund um die Hauptstadt Kiew.

Tausende Ukrainer verbringen in diesen Tagen ihre Freizeit mit der Waffe in der Hand, oder zumindest beim Hantieren mit Minen, die Panzer stoppen sollen – russische Panzer. Allesamt sind sie Mitglieder von Freiwilligenverbänden, die sich auf einen Guerillakrieg zur Verteidigung ihrer Heimat vorbereiten, nach dem Einmarsch der russischen Streitkräfte. „Wenn uns die Russen besetzen, sind wir der nationale Widerstand“, erzählt eine Ärztin aus Kiew, die sich für eines dieser Trainings angemeldet hat, einem Reporter der New York Times.