20.000 ausgemusterte Brennstäbe lagern in der Atomruine Tschernobyl – und die, so befürchtet die Regierung in Kiew, könnten binnen Kurzem für einen Austritt radioaktiver Strahlung sorgen: Weil das Atomkraftwerk nach heftigen Kämpfen vom Strom abgeschnitten ist, könnten die Brennstäbe nicht mehr gekühlt werden und Strahlungslecks entstehen, warnte Außenminister Dmitro Kuleba.

Allein: Stimmt das?

Nur bedingt, sind sich die meisten Experten sicher. „21 Jahre nach der Abschaltung des letzten Reaktors müssen die Brennstäbe aus Tschernobyl nicht mehr aktiv gekühlt werden. Wichtig ist, dass sie nicht an der Luft sind“, sagt Physiker Ingomar Gutmann zum KURIER. Der Stromausfall sei also nicht so bedrohlich wie von der Ukraine dargestellt. Das hat auch die Internationale Atom- und Energiebehörde (IAEA) in Wien klargestellt, die „keine kritische Auswirkung auf die Sicherheit“ sieht. Auf Twitter erklärt der Physiker genau, was bei einem Blackout in Tschernobyl passieren würde: