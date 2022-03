Die Frau hinter Wolodimir Selenskij

Die idyllischen Familienbilder stammen aus dem Juni 2019. Heute findet man dunkle, schwarz-Fotos auf dem Instagram-Account von Olena Selenska, die vor allem das Leid der Kinder in der Ukraine zwischen Krieg und Tod darstellen.

Mediale Inszenierung

Olena Selenska, seit 25 Jahren die Partnerin des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij, ist derzeit wohl die gefragteste First Lady der Welt. Eine Flut an Interviewanfragen habe sie zuletzt bekommen, schreibt sie auf Instagram. Zeit für die Beantwortung hat sie aber keine: Selenska steht, wie auf den Fotos ersichtlich, stützend hinter dem Präsidenten: Mit ihren beiden Kindern soll sie sich – anders als ihr russisches "Pendant", die vermeintliche Geliebte Putins, die sich Boulevardmedien zufolge in der Schweiz versteckt – immer noch in Kiew mitten im Krieg aufhalten. Am Mittwoch veröffentlichte sie einen Brief, und beschreibt darin ausführlich ihre Sicht auf die aktuelle Lage im Land.