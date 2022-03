Kadyrow in Kiew

Selbst wenn die Zahl übertrieben ist – die Verluste sind groß, und das hat nun sogar einer aus dem engeren Umfeld Putins eingeräumt. „Es geht nicht alles so schnell, wie wir uns das gewünscht hätten“, sagte Wiktor Zolotow, einst Putins persönlicher Leibwächter und jetzt Chef der mächtigen Nationalgarde, die auch in der Ukraine kämpft.

Ob ihm das rausgerutscht ist oder es eine beabsichtigte Aussage war, sei dahingestellt. Man kann aber annehmen, dass es die Ankündigung einer neuen Gangart ist. Auch Putins Sprecher Peskow sagte kurz danach, dass man die bisherige Taktik ändere und „groß besiedelte Ziele“ in Angriff nehme – sprich Kiew. Am Montag trafen Bomben bereits eine erste Wohnsiedlung im Stadtteil Obolon.

Ein weiterer Hinweis darauf, dass Russland sicher nicht weniger brutal vorgehen wird, ist die Beteiligung der „Kadyrowzy“ , also der Privatarmee von Putins tschetschenischem Statthalter Ramzan Kadyrow. Er selbst, so sagte der Tschetschenenführer am Sonntag in einem Video, kämpfe in der Ukraine; und zwar in Gostomel, dem strategisch wichtigen Militärflughafen bei Kiew. Seine Männer, eine paramilitärische Truppe, die nicht dem Kommando Moskaus untersteht, haben den Ruf, besonders grausame Henker zu sein.

Wo und wofür sie eingesetzt werden, ist unklar, eine Erklärung seitens Russlands gibt es nicht. Denkbar ist aber, dass sie bei Entführungen regionaler Politiker mithelfen, die sich zuletzt gehäuft haben. Zumindest vier Personen seien von russischen Truppen verschleppt worden, teils öffentlich mit einem Sack über dem Kopf, berichtet Marija Zolkina, eine Kiewer Politik-Analystin mit Wurzeln im Donbass.