In Russland geistert ein Bild durchs Internet. Es zeigt Wladimir Putin bei den wenigen Auftritten während der Pandemie, bei denen er mit Menschen zu sehen ist. Das Seltsame dabei: Um ihn stehen immer dieselben Personen – wohl Geheimdienstler.

Das Bild ist so inszeniert wie bezeichnend. Seit Beginn der Coronakrise schottet der Kreml-Chef sich ab, ließ andere Staatschefs nur in meterweiter Entfernung Platz nehmen; Mitarbeiter saßen tagelang in Isolation. Seit Putin dem Westen unverhohlen mit Atomwaffen drohte, stellt sich die Frage: Gibt es wen, der ihn vom Äußersten abbringen würde?