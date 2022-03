Das große Match der Diplomaten

Seit 1921 ist Chequers der Landsitz britischer Premiers. Mehrmals spielte das Herrenhaus nordwestlich von London eine Rolle in Europas Geschichte – zuletzt, als Theresa May 2018 ihren „Chequers-Plan“ zum Brexit darlegte. Der damalige Außenminister Boris Johnson lehnte diesen ebenso ab wie Brüssel; er zog den EU-Austritt 2020 nach seinen Vorstellungen durch.

Montagabend ging es in Chequers erneut um Europa, diesmal aber um die Bedrohung durch Wladimir Putin. Johnson, seit 2019 selbst Premier, wollte bei einem Abendessen und tags darauf in London mit den Staats- und Regierungschefs der Sicherheitsallianz JEF (Joint Expeditionary Force) über ein gemeinsames Vorgehen beraten. Die JEF besteht seit 2014 aus den NATO-Mitgliedern Dänemark, Island, Niederlande, Norwegen, Estland, Lettland und Litauen mit Großbritannien an der Spitze. Auch die bündnisfreien bzw. neutralen Länder Schweden und Finnland haben sich zu Kooperationen bereit erklärt. Sie fühlen sich wie die baltischen Staaten wegen der Nähe zu Russland bzw. russisch-stämmiger Einwohner besonders bedroht. Stockholm und Helsinki wollen aufrüsten, auch ein NATO-Beitritt wird nicht mehr ausgeschlossen. Der Kreml drohte für diesen Fall am Sonntag „Vergeltungsmaßnahmen“ an.

Image-Aufbesserung

Europa müsse verhindern, dass weitere Länder Putin zum Opfer fielen, hieß es vor Beginn des JEF-Treffens aus London. Zudem müsse man Europas Energieversorgung, Wirtschaft und Werte gegenüber jeder Einmischung aus Moskau abschirmen. Man erwäge „Übungen“ in Atlantik, Ostsee und Arktis.

Die Ukraine-Krise macht klar: Großbritannien sieht sich trotz Jahren des Streits als führender Teil Europas. Laut Experten nimmt es im Konflikt mit Russland wegen seiner Atomwaffen eine wichtige Rolle ein. In London mit seiner engen Bindung an die USA misstraut man dem Kreml nicht zuletzt wegen der Giftanschläge auf russische Ex-Agenten 2006 und 2018 mehr als anderswo. Er befürchte den größten Krieg seit 1945, sagte Johnson vier Tage vor dem Überfall auf die die Ukraine. Und warnte: Bei Putin sei nicht mit logischem Vorgehen zu rechnen.

Johnson nutzt sein Engagement allerdings auch persönlich, lenkt es doch von den Skandalen der letzten Monate ab. Engpässe im Zuge des Brexit, Korruptionsvorwürfe und illegale Lockdown-Partys ließen ihn in Umfragen abstürzen. Zuletzt kostete Johnson die zögerliche Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingen weitere Sympathien. Nun will er Zehntausende Menschen aufnehmen.