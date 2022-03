Mariupol: Schwangere und ihr Baby sterben bei Geburt

AP-Reporter hatten die Frau ausfindig gemacht. Sie war demnach nach der Attacke in ein Krankenhaus am Stadtrand von Mariupol gebracht worden. Laut Arzt hatte die Schwangere bei dem Bombardement ein zermalmtes Becken und eine ausgerenkte Hüfte erlitten. Das Kind wurde via Kaiserschnitt geholt, zeigte aber keine Lebenszeichen. Die Versuche, die Mutter mit Wiederbelebungsmaßnahmen zu retten, scheiterten.