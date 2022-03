Bleibt die Frage: Wieso macht der Kreml so viel Wind um die Neutralität? Weil Putin innenpolitisch unter Druck steht, sagt Dubowy. „Immer mehr Menschen aus der Elite sprechen sich gegen den Krieg aus, zuletzt Putins ehemaliger Außenminister Igor Iwanow“, sagt er. „Politisch ist das schon jetzt ein Pyrrhussieg für Putin.“ Die Wunschoption, eine Marionettenregierung in Kiew, lasse sich nicht mehr umsetzen, einen militärischen Sieg könne Russland zwar erzwingen, aber nur mit massiven Opfern in der Bevölkerung. Darum hofft man, mit dem Neutralitätsangebot vor allem den Westen zu locken – der wiederum solle den Druck auf Kiew erhöhen, Zugeständnisse zu machen.

Dort will man aber nicht klein beigeben. In Kiew weiß man freilich, dass der Krieg nur diplomatisch zu lösen ist, „militärisch kann die Ukraine nicht siegen. Aber je länger die Ukraine sich behauptet, desto mehr Zugeständnisse wird der Kreml machen.“

Dazu kommt, dass der Kreml gerne zweigleisig fährt. Das konnte man an einem Auftritt sehen, den Putin am Montag im TV ablieferte. Da sprach er düster davon, dass der Westen Russland mit einem wirtschaftlichen „Blitzkrieg“ vernichten wolle, dass die Ukraine geplant habe, Russland anzugreifen – und dass er „Staatsverräter“ in Russland rigoros verfolgen werde. Auch das ist freilich psychologische Kriegsführung – nur keine, die Hoffnung macht.