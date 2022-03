Auch in Österreich: Eine Kirche verurteilt Putins blutigen Krieg nicht

„Als Christen können wir nur für den Frieden beten. Das Gebet ist unsere einzige Waffe“, sagt ein Vertreter der russisch-orthodoxen Kirche in Wien zum KURIER. Die Stimmung in der Gemeinde sei furchtbar, bei den Messen werde geweint, man sammle Spenden. Was bei aller Trauer keinem Vertreter auf Nachfrage entfleuchen will: eine Verurteilung des Angriffs auf die Ukraine. Man wolle sich „nicht politisch äußern“, heißt es dann.

"Brudervölker gegeneinander ausgespielt"