In Österreich gibt es 19 orthodoxe Kirchen, in denen am 7. und 8. Jänner Weihnachtsmessen stattfinden. Die meisten Mitglieder zählt die serbisch-orthodoxe Kirche. Mit 150.000 Gläubigen, die sich u.a. in drei Gebetshäusern in Wien versammeln, zählt sie zu den größten Glaubensgemeinschaften hierzulande.

Abgesehen von der serbisch-orthodoxen gibt es in Österreich auch bulgarisch-orthodoxe, griechisch-orthodoxe, rumänisch-orthodoxe sowie russisch-orthodoxe Kirchen.