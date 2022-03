Regierung fördert das

Diese Wucht kommt nicht von Ungefähr. Die Ukraine ist so netzaffin wie wenige andere Länder, drei Viertel der Bevölkerung ist auf Social Media aktiv; und so lange das Handynetz funktioniert, ist das Verbreiten von Memes, Videos und Legenden wie den „Geist von Kiew“ (Pilot, der sechs Kampfjets abschoss) und den „Panther von Kiew“ (Katze, der vier Sniper enttarnt hat) eine gute Beschäftigung für alle in den Bunkern. Die Regierung fördert das aktiv, so erzeugt man internationalen Rückenwind. Auch Selenskij selbst ist in digitalen Dingen mehr als firm. Schon vor dem Krieg war er unter den erfolgreichsten Staatenlenkern auf Instagram, seinen Wahlkampf 2019 führte er ausschließlich via Social Media – teils eher im Reality-T-Format denn als politische Kampagne. Das nervte die traditionellen Medien so sehr, dass sie ihn gemeinsam um ein Interview baten.

Dass er nun täglich per Handyvideo die Welt für sich einnimmt, wird ihm – egal, wie der Krieg ausgeht – einen Platz in der Historie sichern. Der ukrainischen Bevölkerung sicher auch: Brauchte es früher einen heldenhaften Fotografen, um etwa den „Tank Man“ am Tiananmen-Platz als Widerstandssymbol um die Welt zu schicken, reicht jetzt ein Smartphone – und ein Traktor.