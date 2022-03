Kreml-Propaganda: Der Krieg im Kopf

Man fragt sich: Wie können die Russen das nur glauben? Wie kann Putin die Ostukraine „befreien“, indem er Kiew bombardiert?

So einfach ist es nicht. Propaganda prägt das Weltbild der Russen seit Generationen. Daran hat sich auch mit dem Fall der UdSSR wenig geändert. Seit Putins Amtsantritt 1999 wird der Westen wieder als verderbter Moloch porträtiert, als Hort des Bösen, der die Ukraine korrumpiert. Diese Indoktrination funktioniert so perfekt, dass es darüber Familien zerreißt: Michail, der in Kiew lebt, erzählt auf Telegram von seinem Vater im Ural, der nicht an den Krieg glaubt. „Er spricht von einem humanitären Einsatz, von Befreiung“, schreibt er. Irina aus Charkiw, jener Stadt, die seit Wochen von russischen Soldaten belagert wird, geht es ähnlich. Ihr Onkel in Russland hat sich zur Armee gemeldet, weil er die Ukraine „von Nazis befreien will. Mir sagt er, ich falle auf die ukrainische Propaganda herein“.