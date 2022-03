Lehrerin aus Odessa: "Ich will von Putin nicht beschützt werden"

Sie unterrichtet Klassen einer siebten, zehnten und zwei elfte Schulstufen – "aber nur mehr online." Das ermögliche auch Schülern, die mittlerweile in der westlichen Ukraine oder schon im Ausland sind, weiter am Unterricht teilzunehmen. "Die Schüler sind natürlich verstört, haben vor den Sirenen, die sie mitten in der Nacht aus dem Schlaf schrecken, Angst. Sie sagen Sätze wie: ,Man hat uns unsere Kindheit gestohlen’."

Obwohl Odessa von den Russen noch nicht direkt angegriffen worden ist, sei die Not groß. Nicht, was die Grundversorgung betreffe – an Lebensmittel in den Supermärkten fehle es nicht – es könne nur passieren, dass plötzlich Luftalarm ist "und wir alle sofort aus dem Geschäft laufen müssen", erzählt Karina weiter.