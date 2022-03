Themenwechsel: Wir haben noch immer die Pandemie.

Da droht aus China neues Ungemach. Dort kommt die Omikron-Variante erst jetzt so richtig an. Das kann die Lieferkettenproblematik erneut verschärfen. Weil China sofort immer alles abdreht. Schon jetzt ist der Handel mit China gestört. Weil die Handelswege zu Land über Russland führen.

Könnte China Putins Krieg abdrehen?

Wenn sich China von Russland distanzieren würde, käme Putin in größte Schwierigkeiten. Für China ist Russland ein Schlaraffenland die Rohstoffe betreffend. Aber als Absatzmarkt ist es für China völlig vernachlässigbar. Und China fürchtet wohl auch Sanktionen des Westens, wenn es Putin unterstützt. Aber was die Führung in Peking wirklich denkt, weiß in Wahrheit niemand.