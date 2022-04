Ukraine-Krieg: Schwere Waffen, schwere Fehler?

Was dagegen spricht

Die große Angst der Gegner schwerer Waffen ist, dass sie Putin nicht Einhalt gebieten, sondern ihn lediglich zu mehr anstacheln würden – bis hin zu einem Nuklearschlag. Vor allem Deutschland, wo die Friedensbewegung traditionell stark war, treibt diese Sorge um: „Ich tue alles, um eine Eskalation zu verhindern, die zu einem Dritten Weltkrieg führt. Es darf keinen Atomkrieg geben“, argumentierte etwa der deutsche Kanzler Olaf Scholz, warum er und seine SPD sich gegen die Lieferung von Panzern und Artillerie stemmen.

Ein Argument dagegen ist auch, dass die schweren Geschütze gar nicht so effektiv seien, ihr Einsatz nur in einer massiven Materialschlacht enden würde. Leichte und mobile Waffen – etwa die jetzt gelieferten Kamikaze-Drohnen der USA, die autonom agieren können – brächten der ukrainischen Armee deutlich mehr Vorteile. Dazu kommt, dass etwa die deutschen Marder- oder Leopard-Panzer, die Kiew sich von Berlin wünscht, nicht so leicht bedient werden können – Fahrer brauchen Training, und das ist in Kriegszeiten schwer machbar.

Eine weitere Befürchtung ist, dass eine dauerhafte Militarisierung eines instabilen Landes wie der Ukraine nur zu Problemen führt – wird etwa die aktuelle Regierung gestürzt, hätte dies unabsehbare Folgen für die Region und ganz Europa. Kiew könnte die westlichen Waffen auch für einen Angriff auf russisches Territorium verwenden, so die Angst: Damit wäre der Westen völkerrechtlich nicht mehr ganz so unbeteiligt an dem Konflikt – und Putin könnte das als Einladung zu einem Gegenangriff auf die waffenliefernden Länder sehen. Für diesen Fall, so heißt es etwa im deutschen Verteidigungsministerium, brauche man das schwere Gerät ja selbst.