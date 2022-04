Guterres bei Putin: Spät werden auch die Vereinten Nationen aktiv

Besuche bei Erdoğan, Putin und Selenskij

Es scheint so, als hätte die Kritik beim 72-Jährigen, der erst Anfang des Jahres in seine zweite Amtszeit gestartet war, Früchte getragen: Am Samstag hatte Guterres Briefe an die UNO-Vertretungen Russlands und der Ukraine verschickt und darum gebeten, in der jeweiligen Hauptstadt empfangen zu werden.

Nach einem Besuch beim türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan am Montag – dessen Regierung in diesem Konflikt bisher als Vermittler auftrat – reist Guterres am Dienstag weiter nach Moskau. Dort wird er von Putin empfangen, anschließend steht ein Arbeitstreffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow an. Am Donnerstag reist Guterres dann weiter nach Kiew für ein Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij.