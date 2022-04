USA sagen Ukraine weitere 322 Millionen Dollar an Hilfen zu

US-Außenminister Antony Blinken und US-Verteidigungsminister Lloyd Austin haben bei ihrem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij in Kiew der Ukraine weitere US-Hilfen in Höhe von 322 Millionen Dollar (297,68 Mio. Euro) zugesagt, um dem russischen Angriffskrieg zu begegnen. "Damit werden die von der Ukraine benötigten militärischen Fähigkeiten unterstützt, insbesondere der Kampf im Donbass", sagt ein Beamter des US-Außenministeriums.

"Diese Hilfe wird den ukrainischen Streitkräften auch bei der Umstellung auf fortschrittlichere Waffen und Luftabwehrsysteme helfen, die im Wesentlichen NATO-fähig sind", fügte der Beamte hinzu. Die gesamte US-Sicherheitshilfe für die Ukraine seit der russischen Invasion Ende Februar belaufe sich damit auf etwa 3,7 Milliarden Dollar.

Selenskij hatte den US-Besuch bei einer Pressekonferenz am Samstag angekündigt. In Washington hatte es keinen Kommentar dazu gegeben. Der ukrainische Präsident wollte mit den US-Ministern über weitere Waffenlieferungen und Unterstützung zur Abwehr des russischen Angriffskrieges sprechen. Arestowitsch bekräftigte, die Minister wären nicht gekommen, wenn sie nicht zu weiteren Lieferungen "bereit" wären. Am späten Abend schrieb Selenskij auf Twitter, die "US-ukrainische Freundschaft und Partnerschaft ist stärker als je zuvor".