Wie weit Amerikas langer Arm in die Ukraine reicht

Ob militärisch oder finanziell, kein Staat hat sich gewichtiger an die Seite der bedrängten Ukraine gestellt als die USA: Allein im ersten Kriegsmonat gingen fast acht Milliarden Euro in Form von Waffenlieferungen und finanzieller Unterstützung an Kiew. In den Krieg selbst, das hat US-Präsident Joe Biden immer wieder klar gemacht, würden sich die USA nicht hineinziehen lassen.