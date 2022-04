Warum Mariupol für Russlands "Narrativ der Entnazifizierung" so wichtig ist

Das russische Verteidigungsministerium kündigt für Mittwoch eine Feuerpause in der Umgebung des belagerten Stahlwerks Asowstal in Mariupol an. Die dort verschanzten ukrainische Truppen sollten im Zeitraum ab 13.00 Uhr MESZ ihre Waffen niederlegen, hieß es in einer Mitteilung. Ein ähnliches Angebot am Dienstag sei von keinem einzigen ukrainische Soldaten angenommen worden. Die Bedeutung der Hafenstadt für Moskau unterstrich Bundesheer-Experte Berthold Sandtner in der ZiB2.

Die Stadt sei nicht strategisch und wirtschaftlich von großer Wichtigkeit, sondern Mariupol stelle zudem den "Kern des russischen Narrativs der Entnazifizierung der Ukraine" dar, da dort das Asow-Regiment "eine wesentliche Rolle bei der Verteidigung Mariupols gespielt hat und spielt", sagte der Oberst in der ORF-Sendung. Der Einheit wird ein "Rekrutieren aus rechten Kreisen" vorgeworfen, so Sandtner.

Auf politischer Ebene spielen Rechtsextremisten in der nunmehr pro-europäischen Ukraine allerdings kaum eine Rolle. So konnte die Partei "National Corps" bei den Parlamentswahlen 2019 keine großen Erfolge verzeichnen: Sie kam auf gut zwei Prozent der Stimmen, ist damit an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert und nicht im Parlament vertreten.