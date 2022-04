„Putin braucht jetzt vor allem einen Sieg“

In den vergangenen Tagen hatte die russische Artillerie vor allem die Eisenbahnverbindungen, die für den Transport schwerer Waffen wie etwa Panzern notwendig wären, zerstört. Somit dürfte der Nachschub mit Panzern für die am Donbass eingesetzten ukrainischen Kräfte nicht mehr funktionieren. Auch die Raketenangriffe auf Lwiw (Lemberg) am Montag hatten Nachschublager mit Waffen und Munition aus dem Westen zum Ziel.

Dennoch gelten die ukrainischen Stellungen im Donbass als stark befestigt, durch Minen gesichert – und es ist durchaus denkbar, dass die Front hält. Würde aber der russische Angriff auch dort scheitern, würde das eine Blamage für die russische Armee bedeuten. „Bei all der militärischen Lage soll allerdings niemals vergessen werden, dass sich etwa 70.000 Zivilisten in diesem Gebiet befinden – und in welcher albtraumhaften Situation diese jetzt stecken“, gibt Reisner zu bedenken und fährt fort: „Ob ein Angriff auf die Stadt Dnipro folgt, hängt davon ab, ob es den ukrainischen Truppen weiterhin gelingt, eine Einkesselung zu vermeiden.“