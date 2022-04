Ultimatum Russlands abgelaufen: Viele Zivilisten in Mariupoler Stahlwerk

Am Sonntag war ein Ultimatum der russischen Armee an die ukrainischen K√§mpfer in der strategisch wichtigen Hafenstadt am Asowschen Meer ausgelaufen. Die ukrainische Regierung r√§umte ein, dass die K√§mpfer bereits eingekreist seien, doch w√ľrden sie "bis zum Ende k√§mpfen", wie Regierungschef Denys Schmychal sagte. Pr√§sident Selenskyj hat mit einem Ende der Waffenstillstandsgespr√§che mit Moskau gedroht, sollten die ukrainischen K√§mpfer get√∂tet werden.

Selenskyj kritisierte in einer Videoansprache am Sonntagabend die Verz√∂gerungen bei Waffenlieferungen f√ľr sein Land. Angesichts einer erwarteten neuen Offensive russischer Truppen bedeute dies "eine Erlaubnis f√ľr Russland, das Leben von Ukrainern zu nehmen". Er nannte keine L√§nder beim Namen, doch hatte Kiew in j√ľngster Zeit vor allem Deutschland zu rascheren Waffenlieferungen gedr√§ngt. Selenskyj warnte, dass das russische Milit√§r f√ľr die n√§chste Zeit eine Offensive in der Industrieregion Donbass im Osten der Ukraine vorbereite. "So wie die russischen Truppen Mariupol zerst√∂ren, wollen sie auch andere St√§dte und Gemeinden in den Gebieten Donezk und Luhansk dem Erdboden gleichmachen", sagte er. Im wochenlang belagerten Mariupol wird von Tausenden get√∂teten Einwohnern ausgegangen.