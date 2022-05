Gasliefer-Verträge der OMV: Hohes Risiko, kaum Gewinn

Verliert die OMV beispielsweise einen Kunden in Deutschland, muss sofort Ersatz gefunden werden, denn die Zahlungen an Gazprom laufen weiter. Unabhängig davon, ob die Liefermenge abgerufen wird. „Man hat damals offenbar vergessen, eine Risiko-Mitigation, also eine Milderung des Risikos, einzubauen“, meint dazu ein internationaler Gas-Experte.

Die Gewinne der OMV aus den Gazprom-Verträgen sind trotz des hohen Risikos äußerst bescheiden und dürften lediglich bei 10 bis 20 Millionen Euro liegen. Peanuts im Vergleich zum Gesamtgewinn des Konzerns. Die Milliarden-Erträge mit Gas werden in Exploration & Produktion gemacht.