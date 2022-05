Endlich verständlich: Wie der Strompreis zustande kommt

Technologie-Mix

Der Vorteil von erneuerbaren Energien ist dabei, dass Wind, Sonne und Flusswasser die Betreiber nichts kosten. Auch müssen sie im Gegensatz zu etwa Betreibern von Gaskraftwerken keine Zertifikate für CO 2 -Emissionen zukaufen. Der große Vorteil von Gaskraftwerken ist aber, dass sie wetterunabhängig eingesetzt werden können, auch im Winter, wenn Fotovoltaik und Wasserkraft weniger Strom produzieren. Das „letzte notwendige“ Kraftwerk in der Reihung ist also oft ein Gaskraftwerk.

Flexibilität

Solange das so ist, schlagen sich Schwankungen in den Gaspreisen in den Strompreisen nieder – auch wenn etwa in Österreich deutlich mehr Strom aus Wasserkraft kommt. Strom wird europaweit gehandelt. Da die Länder und Regionen unterschiedliche Kraftwerkparks haben, können Überproduktionen bedingt auch in andere Region verkauft werden. Allerdings müssen für den Transport auch die Leitungskapazitäten vorhanden sein. Deswegen ist der Ausbau des Stromnetzes für die Energiewende so wichtig.