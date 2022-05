Verbund-Chef: Strompreise bleiben noch jahrelang hoch

Der Verbund erzeugt aber Strom ĂĽberwiegend aus Wasserkraft. Donau- und Gletscherwasser sind ja nicht teurer geworden.

Im Markt bestimmt nicht das Wasserkraftwerk den Preis, sondern das Gaskraftwerk. Das Gas braucht man zum Ausgleich der Nachfrageschwankungen. Das ist in ganz Europa seit Jahrzehnten das Marktmodell. Durch den Krieg zeigt der Markt extreme Verwerfungen. Wir erleben einen Gaspreisschock. Mit allen Konsequenzen.

Was tun?

Die Politik muss sozialpolitische Maßnahmen setzen, was auch schon passiert. Durch Direktzuschüsse und Entlastungen bei Abgaben. Da die Energiekonzerne ja durch ihre höheren Gewinne höhere Dividenden an den Staat abführen, hat der Fiskus da auch einen höheren Spielraum.

Was macht der Verbund mit dem verbleibenden Gewinn?

Den investieren wir in den Ausbau unserer erneuerbaren Erzeugung und Infrastruktur, also etwa in neue Stromleitungen und Speichersysteme. Unser Plan für 2022 bis 2024 sieht 3 Mrd. € an Investitionen vor, allein heuer rund eine Milliarde.