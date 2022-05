Experte: "Öl-Embargo der EU ist ein Schuss ins Knie"

So sehr sich die EU über den zum Greifen nahen Entschluss für ein Embargo freut, gibt es trotzdem einen großen Schönheitsfehler, meint der österreichische Energieexperte Johannes Benigni von JBC Consulting. „Für einen Experten gibt es keinen Grund, warum man das tun sollte“, sagt der Consulter.

Und erklärt: Wenn die EU kein Öl mehr in Russland kauft, dann werden es andere Länder, vor allem in Asien, tun. Indien habe überhaupt kein Problem, den Russen Öl abzunehmen, da für sie der Ukraine-Krieg einer von vielen sei und sie überhaupt nicht interessiere. Auch China werde russisches Öl kaufen. So lange man Russland nicht völlig isoliere – was nicht realistisch sei – sei ein Öl-Embargo der EU sinnlos.