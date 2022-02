Verbund-Chef Strugl: Strom wird noch teurer

Braucht Österreich mehr Pumpspeicher?

Ja. Wir gehen davon aus, dass allein für die saisonale Verschiebung vom Sommer in den Winter 10 Terawattstunden (TWh) notwendig sein werden. Davon können wir derzeit ungefähr ein Drittel bewerkstelligen. Wir schätzen, dass man die derzeitige Kapazität verdoppeln könnte. Ich gehe davon aus, dass es auch noch andere Technologien brauchen wird. Damit kommen Gasspeicher ins Spiel. Sehr weit nach vorne gedacht könnten das auch grüne Gase wie Wasserstoff sein. Andere Technologien, wie beispielsweise Batteriespeicher, sind eher kurzfristige, also nicht-saisonale Speicher.

Verbund hat 2021 die Mehrheit an der Gas Connect Austria übernommen – wie zukunftssicher ist Gas?

Fossiles Gas wird als Energieträger noch länger gebraucht werden, auch als Brückentechnologie zu vollständig erneuerbaren Systemen. Es wird nicht von heute auf morgen möglich sein, ohne Gas auszukommen. Das wird für ganz Europa gelten, insofern ist die Versorgung mit Gas ein vitales Interesse des gesamten europäischen Wirtschaftsraumes. Die derzeitige Situation zeigt auch die Vulnerabilität. In der langen Perspektive wird wohl auch Gas immer grüner werden und deswegen ist die Gasinfrastruktur auch in der Zukunft notwendig. Das große Thema ist Wasserstoff. Wasserstoff wird in einem künftigen Energiesystem eine prominente Rolle spielen, aber es wird aber noch eine Weile dauern, bis grüner Wasserstoff marktfähig ist.

...aber ist das Gasnetz Wasserstoff-Fit?

Auch das wird ein Übergang in Etappen sein müssen. In einer ersten Stufe wird es durch Blending möglich sein, Wasserstoff auch in der bestehenden Infrastruktur zu transportieren. Die bestehende Infrastruktur ist eine Grundlage auch für eine künftige Wasserstoffinfrastruktur.