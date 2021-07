Was mit dem Hoffnungsträger Wasserstoff alles möglich ist

Industrie. Vor allem in energieintensiven Industrien wie Stahl und Chemie ist Wasserstoff der größte Hoffnungsträger, wenn es darum geht, Erdgas, Kohle und Öl abzulösen. In Österreich arbeiten deswegen unter anderem Voest, OMV, AVL List und Verbund an verschiedenen Pilotprojekten zur industriellen Produktion und Verwendung von Wasserstoff. Die Voest hat im Juni einen Durchbruch bei der -freien Eisenproduktion vermeldet. In Deutschland wollen Vattenfall und ArcelorMittal bis 2030 -freien Stahl erzeugen.

Heizen. Ob Wasserstoff zum Heizen eingesetzt werden soll, ist umstritten. Kritiker verweisen darauf, dass weniger energieintensive Technologien wie etwa Wärmepumpen dafür ausreichen und der verfügbare Wasserstoff dort eingesetzt werden sollte, wo es diese Alternativen nicht gibt. Netzbetreiber argumentieren, dass die bestehende Infrastruktur mit relativ niedrigen Kosten wasserstofftauglich gemacht werden könnte. Das betrifft Fernwärmeanlagen, aber auch Gas-Verteilernetze. Möglich wäre auch eine prozentuelle Beimischung.

Autos. Einige große Hersteller entwickeln Lkw mit Brennstoffzellen. In Deutschland will eine Allianz von 62 Unternehmen, unter anderem Daimler, Volvo und Iveco, bis 2030 100.000 Wasserstoff-Lkw auf die Straße bringen und 1.500 Tankstellen bauen. Weniger aufwendig ist der lokale Einsatz, etwa im Personennahverkehr. Die Wiener Linien wollen bereits zur Jahreswende einen ersten Wasserstoff-Personenbus im Normalbetrieb einsetzen. Dass Pkw mit Brennstoffzellen massentauglich werden, gilt derzeit als weniger wahrscheinlich.