Kohle ist als Energieträger noch lange nicht weg

Während in Europa also Kohlekraftwerke vom Netz gehen, wird die Technologie in Asien noch ausgebaut. Das geschieht nicht anstatt erneuerbarer Technologien, sondern zusätzlich. Über 600 neue Kohlekraftwerke sind in Asien geplant, 368 davon alleine in China.

Klimaneutral will China zwar auch werden, allerdings erst bis zum Jahr 2060. Das bedeutet außerdem nicht unbedingt den Abschied von Kohle, denn -Emissionen können auch durch andere Maßnahmen kompensiert werden.