Wo die Energiewende in Österreich gebremst wird

All das geht letztendlich nicht ohne Eingriffe in die Natur und das Landschaftsbild. Widerstände an der Basis, das zeigte die jüngere Vergangenheit, sind vorprogrammiert. Einsprüche in den Genehmigungsverfahren für Energieprojekte können diese ordentlich in die Länge ziehen. Biomasse-Heizwerke will kaum jemand in seiner Nähe sehen.

Um das Ziel 2030 zu schaffen, muss der Ausbau der Erneuerbaren Energie rascher vor sich gehen. Einer der größten Hemmschuhe ist dabei ein Instrument, das gerade durch die Grünen zu einem entscheidenden Faktor geworden ist: die Bürgerbeteiligung. Damit werden jetzt an der Basis Projekte gebremst, die für den Ausbau der Erneuerbaren Energie wichtig wären. Besonders deutlich wurde das zuletzt bei den Windrädern. An der Grenze zwischen NÖ und dem Burgenland konnten neue Windräder nicht aufgestellt werden, weil die Mehrheit der Bevölkerung vor Ort dagegen war. Aber gerade die Windräder sind für die Energiewende ein entscheidender Faktor. Meist gerät der Ausbau der heimischen Energiequellen mit dem Naturschutz in Konflikt. Und dieser liegt den betroffenen Anrainern fast immer mehr am Herzen als die Erneuerbare Energie. Auch wenn sie grundsätzlich für Klimaschutz und eine Energiewende sind.