Lange Verfahren machen Stromwende zum Kraftakt

Als Touristiker sieht er aber auch eines der großen Projekte gefährdet, mit dem Sommerurlauber in das Tal gelockt werden sollen. Auf dem spektakulären „Wilden Wasser Weg“ werden Wanderer auf Aussichtsplattformen an tosenden Bächen und Wasserfällen vorbeigeführt.

Rettenbacher fürchtet „der Widerspenstigen Zähmung“ durch Wasserentnahmen für das Tiwag-Kraftwerk. Als Touristiker, die ansonsten mit Naturschützern in Tirol gerne über Kreuz liegen, sah sich der Stubaitaler in einer Allianz mit WWF und Alpenverein, die sich ebenfalls am Verfahren beteiligten. „Ich bin nicht gegen die Wasserkraft. Das ist sauberer Strom. Aber wir haben im Stubaital bereits mehrere Kraftwerke“, sagt Rettenbacher.

"Wird Einschränkungen geben"

Bis 2030 soll der österreichische Strombedarf zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen gedeckt werden. Das wird nicht ohne Spuren in der Landschaft bleiben, wenn die dafür notwendigen Kraftwerke, Windräder und Fotovoltaik-Anlagen gebaut werden. Vor Ort hält sich die Freude meist in Grenzen.

„Die Menschen haben natürlich berechtigte Ängste, dass sie das beeinträchtigt“, sagt Tiwag-Vorstand Herdina und stellt klar: „Es wird Einschränkungen geben.“

Dass es Möglichkeiten zu Einsprüchen in Verfahren gibt, findet Herdina gut und richtig. Am Instanzenzug würde er nichts ändern, ist aber überzeugt: „Die Politik ist gefordert, die Verfahren zu beschleunigen. Sonst werden wir das Ziel, all diese großen Maßnahmen bis 2030 umzusetzen nicht schaffen.“