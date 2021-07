Abgestürzte Australierin musste mit Hubschrauber geborgen werden

Zwei Wanderer haben Samstagvormittag unterhalb des Wurmkopf Gipfels im Pinzgau, am Südhang des Steinernen Meeres, eine regungslose 59-jährige Australierin gefunden und gerettet. Die Frau war ansprechbar, ihr Bewusstseinszustand jedoch stark getrübt. In der Folge wurde die Frau vom Rettungshubschrauber mittels Tau geborgen und ins Klinikum Zell am See gebracht. Ursache für den Absturz dürfte laut Polizei Erschöpfung gewesen sein.