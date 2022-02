Warum Strom und Gas in Ost-Österreich teurer sind als im Westen

Ein weiterer Grund für den Preisunterschied ergibt sich aus Struktur der Stromerzeugung. Denn die großen österreichischen Versorger verfügen über eigene Kraftwerke, sie müssen also nur einen Teil des Stromes, den sie an ihre Kunden liefern, zukaufen. Da in den westlichen Bundesländern die Wasserkraft einen größeren Anteil hat, ist die Stromerzeugung dort nicht relevant teurer geworden, so Mayer. Im Osten hingegen mache die Wasserkraft „maximal die Hälfte oder noch weniger“ aus. Vor allem im Winter sind die Produzenten deswegen stärker von der Stromerzeugung mit Erdgas abhängig. Der Großhandelspreis für Gas hat sich im letzten Jahr vervielfacht und die Stromversorger geben diese gestiegenen Kosten zumindest teilweise an die Verbraucher weiter.

Gas spielt aber auch beim Heizen im Osten eine gewichtigere Rolle als im Westen. Dass die Gas-Verbraucherpreise im Westen nicht oder kaum gestiegen sind, könnte zum Beispiel daran liegen, dass die Versorger vielleicht längerfristigere Lieferverträge haben, sagt Mayer. Es sei jedenfalls nicht auszuschließen, dass es hier auch noch zu Preiserhöhungen komme, etwa zur nächsten Heizsaison.